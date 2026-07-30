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Actualitate· 1 min citire
Aliatul lui Putin revine în prim-plan! Patriarhul Kiril justifică războiul într-o nouă carte
Patriarhul Kiril și Vladimir Putin
Patriarhul Kiril al Moscovei a lansat o nouă carte în care susține războiul împotriva Ucrainei și îl prezintă drept un demers cu o profundă semnificație spirituală.
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