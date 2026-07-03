ANM: cod portocaliu și cod galben de furtuni. HARTA județelor vizate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o serie de avertizări Cod galben și Cod portocaliu de instabilitate atmosferică, valabile până sâmbătă seara. Meteorologii anunță ploi torențiale, vijelii, grindină și intensificări ale vântului în mare parte din țară, cele mai severe fenomene fiind așteptate în Transilvania și în zonele montane.
Cod portocaliu de furtuni și ploi abundente, vineri după-amiază
În intervalul 3 iulie, ora 12:00 – 17:00, sudul și estul Transilvaniei, precum și Carpații Orientali și Meridionali se vor afla sub Cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată.
Meteorologii avertizează că vor fi averse torențiale, vijelii cu rafale de 70-90 km/h, grindină de dimensiuni medii (1-3 cm) și frecvente descărcări electrice. Cantitățile de apă vor ajunge la 25-40 l/mp, iar izolat pot depăși 50-60 l/mp.
Totodată, în intervalul 3 iulie, ora 10:00 – 17:00, este în vigoare un Cod galben de instabilitate atmosferică pentru cea mai mare parte a Transilvaniei și Olteniei, Maramureș, vestul, centrul și nordul Munteniei, precum și pentru Carpații Orientali și Meridionali.
Sunt prognozate averse torențiale, vijelii cu rafale de 50-70 km/h, izolat de peste 80 km/h, descărcări electrice și grindină. Cantitățile de apă vor fi de 15-25 l/mp, iar pe arii restrânse vor depăși 30-40 l/mp.
Furtunile continuă și în cursul nopții
O nouă avertizare Cod galben intră în vigoare vineri, la ora 17:00, și este valabilă până sâmbătă, la ora 08:00.
Vor fi afectate sudul și estul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea și cea mai mare parte a Moldovei. Sunt așteptate ploi torențiale, vijelii cu rafale de 50-70 km/h, descărcări electrice și grindină, iar cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 l/mp, izolat depășind 30 l/mp.
Tot în intervalul 17:00 – 22:00, Carpații Orientali și Meridionali vor rămâne sub Cod portocaliu de ploi torențiale, cu acumulări de 25-40 l/mp, iar izolat de peste 50 l/mp.
Cod galben de vânt, sâmbătă
Pentru ziua de 4 iulie, între orele 08:00 și 23:00, ANM a emis o avertizare Cod galben de intensificări ale vântului.
Vor fi afectate Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei, unde vântul va sufla cu viteze de 50-70 km/h.
Meteorologii precizează că, pe parcursul zilei de sâmbătă, manifestări de instabilitate atmosferică se vor semnala local și în Muntenia.