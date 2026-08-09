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Avertisment pentru NATO: Putin ar putea trimite militari fără însemne

Vladimir Putin

Vladimir Putin

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 aug. 2026, 14:38

Serviciile de informații americane avertizează că Vladimir Putin ar putea încerca să testeze reacția NATO printr-un atac limitat asupra unui stat membru. Scenariul este considerat încă puțin probabil, însă riscul ar putea crește în următorii ani.

Potrivit informațiilor citate de Wall Street Journal, o eventuală operațiune ar putea lua mai multe forme, de la atacuri cibernetice și acțiuni hibride până la o incursiune terestră de mici dimensiuni.

Militari fără însemne

Unul dintre scenariile analizate presupune trimiterea unor militari ruși în uniforme fără însemne, pentru ocuparea unor teritorii. Tactica ar fi similară celei folosite de Rusia în timpul anexării Crimeei, în 2014.

Oficialii americani estimează că o astfel de provocare ar putea apărea într-un interval cuprins între toamna acestui an și 2029. Statele baltice sau Polonia sunt considerate printre zonele care ar putea fi vizate.

Evaluarea este diferită față de estimările anterioare, potrivit cărora Rusia ar fi evitat o confruntare directă cu un stat NATO cât timp resursele sale militare sunt concentrate în războiul din Ucraina.

În același timp, NATO nu a comentat oficial aceste informații. Alianța și-a consolidat însă prezența militară pe flancul estic, în special în statele baltice și Polonia.

Oficialii NATO au transmis în repetate rânduri că un atac asupra unui stat membru ar atrage răspunsul întregii Alianțe.

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