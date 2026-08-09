Barjele au fost scufundate, dar apare un nou risc. Ce se întâmplă pe Dunăre

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 aug. 2026, 08:29

Operațiunea de deviere a unei părți din debitul Dunării către Cernavodă s-a încheiat, însă specialiștii au identificat un risc important după scufundarea celor patru barje.

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