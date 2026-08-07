Bărbat evadat din arest la domiciliu, după ce ar fi distrus brățara electronică de monitorizare

Polițiștii din Giurgiu desfășoară cercetări pentru evadare după ce un bărbat de 46 de ani, aflat în arest la domiciliu, ar fi intervenit asupra dispozitivului de monitorizare electronică și a dispărut de la adresa unde executa măsura preventivă.
Alerta a fost transmisă prin sistemul de monitorizare electronică
Potrivit unui comunicat transmis vineri de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Giurgiu, sesizarea a fost făcută de dispeceratul SIME, sistemul de monitorizare electronică utilizat pentru supravegherea persoanelor aflate sub măsuri preventive.
„Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Giurgiu au fost sesizați de către dispeceratul SIME cu privire la faptul că un bărbat, de 46 de ani, din municipiul Giurgiu, față de care Judecătoria Giurgiu a dispus măsura arestului la domiciliu, ar fi intervenit asupra dispozitivului de monitorizare electronică. Bărbatul în cauză nu a fost găsit la adresa unde executa măsura preventivă”, se arată în comunicatul IPJ Giurgiu.
Dosar penal pentru evadare
Serviciul de Investigații Criminale din cadrul IPJ Giurgiu s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de evadare, iar cercetările sunt efectuate sub supravegherea procurorului competent.
Polițiștii au demarat activități de căutare pentru depistarea bărbatului și verifică toate informațiile care pot conduce la localizarea acestuia.
Semnalmentele persoanei căutate
Bărbatul are următoarele caracteristici:
înălțime: 1,68 m;
greutate: aproximativ 70 kg;
constituție: atletică;
păr: negru, drept și scurt;
față: ovală;
ochi: verzi;
nas: drept.
Ca semne particulare, acesta are tatuaje monocolore pe ambele brațe, reprezentând trandafiri și motive tribale.
La momentul dispariției, bărbatul purta:
tricou verde deschis;
pantaloni scurți negri.
Poliția solicită sprijinul populației
Autoritățile îi roagă pe cetățenii care dețin informații despre locul în care s-ar afla persoana căutată să contacteze de urgență cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.
Polițiștii precizează că orice informație poate contribui la depistarea rapidă a bărbatului și la clarificarea circumstanțelor în care acesta a părăsit domiciliul unde executa măsura preventivă.