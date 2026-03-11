„Colete-capcană în rețelele de curierat din Europa: plan de sabotaj atribuit Rusiei. 22 de persoane, arestate

Sursă: realitatea.net

Un bărbat implicat în expedierea unor colete care conțineau dispozitive incendiare ascunse a vorbit pentru prima dată despre operațiune, într-un caz investigat de autoritățile europene ca posibil act de sabotaj atribuit Rusiei.

Incidentul face parte dintr-o investigație internațională amplă, în urma căreia 22 de persoane au fost arestate în Lituania și Polonia.

Potrivit anchetatorilor, planul ar fi presupus trimiterea unor colete din Lituania către Marea Britanie și Polonia, folosind firme de curierat cunoscute. La exterior, pachetele păreau complet inofensive: conțineau jucării sexuale, loțiuni de corp sau perne de masaj.

Colete aparent obișnuite, dar cu mecanisme incendiare în interior

În realitate însă, în interior erau ascunse dispozitive incendiare sofisticate. Tuburile de cosmetice fuseseră reumplute cu nitrometan, un lichid exploziv puternic, iar mecanismele de aprindere erau ascunse în pernele de masaj. Dispozitivele erau concepute astfel încât să nu fie detectate de scanerele folosite în aeroporturi.

Temporizatoarele dispozitivelor ar fi fost deja activate în momentul în care coletele au fost depuse pentru expediere, în iulie 2024, la Vilnius. În următoarele două zile, trei dintre pachete au luat foc în rețelele de curierat. Unul dintre incendii s-a produs chiar înainte ca un colet să fie încărcat într-un avion cargo care urma să plece spre Londra.

Autoritățile spun că situația ar fi putut avea consecințe mult mai grave dacă dispozitivul s-ar fi activat în timpul zborului. În august 2024, un bărbat de 53 de ani, Aleksandr Suranovas, a fost arestat. Ancheta susține că acesta ar fi acționat în numele serviciului de informații militare al Rusiei, GRU. Potrivit procurorilor, Suranovas ar fi fost ultima verigă dintr-un lanț de persoane implicate în operațiune. Camerele de supraveghere l-au surprins trimițând coletele prin firmele de curierat DHL și DPD. Bărbatul recunoaște că a expediat pachetele, însă susține că nu știa nimic despre dispozitivele ascunse în interior.

Anchetatorii cred că planul ar fi fost coordonat din Rusia, fiecare persoană implicată având un rol precis. Unele persoane ar fi transportat componentele dispozitivelor în Uniunea Europeană, iar altele s-ar fi ocupat de trimiterea coletelor prin firmele de curierat. Fosta ministră a Apărării din Lituania, Dovilė Šakalienė, a declarat că folosirea unor intermediari care nu cunosc întreaga operațiune este o tactică des întâlnită în astfel de acțiuni clandestine.

Parte dintr-un val mai larg de sabotaje

Autoritățile lituaniene spun că acest caz face parte dintr-un val mai amplu de incidente suspecte apărute în Europa după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia. Printre acestea se numără incendieri, tentative de sabotaj și alte acțiuni considerate de oficiali drept operațiuni hibride. Șeful Centrului Național de Management al Crizelor din Lituania, Vilmantas Vitkauskas, spune că situația trebuie privită ca o formă de agresiune directă.

„Nu aș numi asta un război din umbră. Este o agresiune activă împotriva statelor noastre”, a declarat acesta. Unul dintre suspecții considerați coordonatori ai operațiunii, cunoscut sub numele de „Warrior”, ar fi fost implicat și într-un incendiu provocat la un magazin IKEA din Vilnius, în mai 2024.