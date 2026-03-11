Rețea suspectată de trafic de țigări, vizată de percheziții de amploare: mascații au descins în patru județe

Polițiștii economici din Giurgiu au efectuat nouă percheziții domiciliare și la sedii de firme, într-un dosar în care mai multe persoane sunt bănuite că ar fi comercializat țigarete provenite din contrabandă din Bulgaria, Ucraina și Republica Moldova.

„Astăzi, 11 martie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Giurgiu, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale, au pus în executare nouă mandate de percheziție domiciliară, în județele Giurgiu, Ilfov, Teleorman și în municipiul București, la domiciliile unor persoane fizice și la sediile sociale ale unor persoane juridice, în vederea documentării și probării activității infracționale, identificării de înscrisuri ce pot servi la clarificarea faptelor și recuperarea prejudiciului. În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a peste 10.000 de țigarete”, se arată într-un comunicat de presă transmis de IPJ Giurgiu.

Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, din luna octombrie 2025 și până în prezent, mai multe persoane din județele Giurgiu, Ilfov, Teleorman și din municipiul București ar fi implicate în achiziționarea de țigarete fără timbre sau marcaje fiscale necorespunzătoare, ce provin din contrabandă din Bulgaria, Ucraina și Republica Moldova, acestea fiind transportate în vederea comercializării.

La sediul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu vor fi conduse șapte persoane, pentru luarea măsurilor ce se impun.

Cercetările vor fi continuate de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale.

Activitățile beneficiază de sprijinul polițiștilor Serviciilor de Investigații Criminale Giurgiu, Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Giurgiu, Serviciului Criminalistic, Biroului de Investigații Criminale Giurgiu, Secției nr. 6 Poliție Rurală Mihăilești, al luptătorilor din cadrul Serviciilor pentru Acțiuni Speciale Giurgiu, Ilfov și București, precum și cel al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Giurgiu.