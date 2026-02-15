Cutremur în România, noaptea trecută: seism resimțit în zona Vrancea la adâncime mare
Cutremur în România, noaptea trecută: seism resimțit în zona Vrancea la adâncime mare
Un cutremur s‑a produs în noaptea de 15 februarie, la ora 01:54
Un cutremur s‑a produs în noaptea de 15 februarie, la ora 01:54, în zona seismică Vrancea, potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului.
Seismul a avut magnitudinea 3,5 și s‑a produs la o adâncime de 155,8 kilometri, fiind localizat în apropierea orașelor Focșani, Buzău, Sfântu‑Gheorghe, Brașov și Ploiești.
Cu doar câteva ore înainte, la ora 22:54, aceeași zonă a înregistrat un alt cutremur slab, de 2,4, produs la 120,7 kilometri adâncime.
Vrancea rămâne cea mai activă regiune seismică din România, iar de la începutul anului au fost înregistrate peste 30 de seisme cu magnitudini între 2 și 3,7 Richter.
Citește și:
- 18:00 - Viktor Orbán pierde teren în sondaje și rămâne la 20% în urma opoziției. Trupe trimise la granița cu Ucraina
- 17:15 - Instagram va notifica părinții când adolescenții caută informații despre automutilare și suicid
- 16:48 - Rezultate Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 – Joi, 26 februarie 2026. Jackpot de peste 10 milioane de euro pus în joc
- 16:09 - Șeful World Economic Forum demisionează după apariția numelui său în dosarele Epstein
Urmărește știrile Realitatea de Giurgiu și pe Google News