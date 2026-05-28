Dacă ai condus băut o dată, nu mai pornești mașina fără test de alcool

O măsură dură împotriva șoferilor care au fost prinși conducând sub influența alcoolului a intrat deja în vigoare într-o țară din Uniunea Europeană și vizează în special recidiviștii.

Noile reguli prevăd că persoanele care au avut permisul suspendat din cauza alcoolului vor putea urca din nou la volan doar dacă își instalează în mașină un dispozitiv special, care nu permite pornirea motorului fără un test de alcoolemie.

Sistemul, cunoscut sub numele de „Alcolock”, funcționează ca un etilotest integrat în vehicul. Înainte de a porni mașina, șoferul trebuie să sufle în aparat, iar dacă este detectat alcool peste limita legală, motorul nu pornește.

Măsura vizează șoferii sancționați pentru alcool la volan

Legea se aplică în mod direct conducătorilor auto care au fost anterior sancționați pentru conducere cu o alcoolemie de peste 0,8‰. În cazul acestora, instalarea dispozitivului devine obligatorie după redobândirea permisului.

Pentru șoferii care au avut valori foarte mari, de peste 1,5‰, perioada în care trebuie să folosească sistemul se prelungește, ajungând până la trei ani. Pentru ceilalți, obligația este de doi ani.

Decizia vine în contextul unui număr ridicat de cazuri de șoferi prinși băuți la volan. Doar în 2024, poliția rutieră italiană a retras peste 13.000 de permise pentru conducere sub influența alcoolului, fără a include controalele altor structuri de ordine publică.

„Alcolock”, dispozitiv obligatoriu și scump

Sistemul „Alcolock” nu este doar o măsură de control, ci și una care vine cu costuri semnificative pentru șoferi. Potrivit presei italiene , instalarea și achiziția dispozitivului pot ajunge la aproximativ 2.000 de euro.

În plus, montarea se face exclusiv în ateliere autorizate, iar producătorii sunt obligați să ofere instrucțiuni clare de utilizare. Dispozitivul este sigilat pentru a preveni orice încercare de manipulare sau fraudare.

Dacă un șofer obligat să folosească acest sistem este prins conducând fără el activ, riscă amenzi de până la 638 de euro, precum și o nouă suspendare a dreptului de a conduce.

Italia înăsprește regulile din cauza accidentelor rutiere

Măsura a fost adoptată pe fondul unor statistici îngrijorătoare privind siguranța rutieră. În 2023, Italia a înregistrat 3.039 de decese și aproximativ 225.000 de persoane rănite în accidente de circulație.

În medie, zilnic, între 8 și 9 persoane își pierd viața pe șoselele italiene, iar peste 600 sunt rănite. Autoritățile spun că o parte importantă a acestor tragedii este legată de consumul de alcool la volan, în ciuda limitei legale de 0,5‰.

Critici și controverse în jurul noii reguli

Deși măsura este prezentată ca una menită să crească siguranța rutieră, nu toți specialiștii o susțin fără rezerve. Asociația AIPED, care reunește experți în evaluarea daunelor auto, a atras atenția că implementarea sistemului ar putea genera dispute juridice și contestații.

Potrivit acesteia, există încă neclarități privind modul în care autoritățile vor verifica și controla utilizarea dispozitivului în procesul de înmatriculare și monitorizare a vehiculelor.

Noua reglementare rămâne una dintre cele mai stricte măsuri adoptate în ultimii ani în Uniunea Europeană împotriva șoferilor sancționați pentru alcool la volan.