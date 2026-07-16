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Actualitate· 2 min citire
Diana Șoșoacă, trimisă în judecată în dosarul jurnalistei de la RAI Uno. Procurorii o acuză de lipsire de libertate
Diana Șoșoacă
Eurodeputata Diana Șoșoacă a fost trimisă în judecată de Parchetul General, fiind acuzată de patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, într-un dosar care are la bază incidentul petrecut în decembrie 2021, când o echipă a televiziunii publice italiene RAI Uno a mers la cabinetul său de avocatură pentru realizarea unui interviu.
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