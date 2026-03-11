Ediție explozivă a emisiunii „Culisele Statului Paralel”: George Simion vine în platou să demaște planurile Sistemului privind implicarea României în războiul cu Iran

George Simion este invitatul Ancăi Alexandrescu în această seară la Culisele Statului Paralel. Liderul AUR va discuta cu argumente, cu informații, cu documente evoluțiile și ceea ce sau riscurile la care este supusă România și toată această zonă.

Liderul suveraniștilor, George Simion, a susținut o alocuțiune la tribuna Parlamentului în care și-a exprimat opoziția față de documentele și garanțiile transmise de președintele Nicușor Dan, referitoare la dislocarea temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane.

George Simion a declarat în plenul Parlamentului că partidul său nu poate vota pentru scrisorile și garanțiile transmise de Nicușor Dan, susținând că nu există certitudini privind scopul și intențiile prezenței militare străine.

Simion a subliniat responsabilitatea față de cetățenii României și a insistat că analiza de risc privind posibile amenințări teroriste trebuie realizată urgent.