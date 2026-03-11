Parlamentul a decis să accepte prezența pe teritoriul României a unor echipamente şi forţe militare americane. Senatul și Camera Deputaților s-au reunit, la ora 17:00, în ședință comună, pentru a se pronunța asupra scrisorii președintelui Nicușor Dan referitoare la dislocarea temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane.

Parlamentul a aprobat scrisoarea președintelui referitoare la dislocarea temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane

Parlamentul a aprobat miercuri scrisoarea președintelui Nicușor Dan referitoare la dislocarea temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane.

Senatorii și deputații au votat scrisoarea din partea președintelui României privind încuviințarea de către Parlamentul României, în temeiul art.4 alin. (2) din Legea nr. 291/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unor propuneri ale prim-ministrului României, după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării în data de 11 martie.

S-au înregistrat 272 de voturi "pentru", 18 voturi "împotrivă" și cinci abțineri.

Comisiile pentru apărare ale Camerei Deputaților și Senatului au aprobat anterior, cu majoritate de voturi, hotărârea care să permită, conform scrisorii președintelui României, prezența în baza de la Mihail Kogălniceanu a unor capabilități ale Statelor Unite, care se vor desfășura pe o perioadă determinată.

Bolojan despre propunerea de dislocare de capabilități americane: E în interesul țării; arată că România e un aliat sigur

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, în plenul Parlamentului, referitor la propunerea de dislocare de capabilități americane, că este în interesul țării noastre și arată că România este un aliat sigur în această parte a lumii.

”În această calitate de prim-ministru vă asigur că această propunere este în interesul țării noastre, este pentru siguranța românilor, este o propunere făcută cu responsabilitate, care arată că România este un aliat sigur în această parte a lumii. Și este o propunere făcută cu responsabilitate”, a afirmat Ilie Bolojan.

El s-a referit la protestul din plen al unor parlamentari ai Opoziției care au venit cu vuvuzele.

”Cu tot respectul, gândiți-vă ce înseamnă să iei decizii importante pentru țară. Ele nu pot fi luate cu vuvuzelele, ci trebuie luate întotdeauna cu responsabilitate. Din acest punct de vedere vă rog să votați pentru această propunere în interesul României”, a transmis Bolojan.