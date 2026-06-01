Gică Hagi, mesaj înaintea meciului cu Georgia: „Trebuie să jucăm cu onoare pentru România”

Selecționerul Gheorghe Hagi a declarat, înaintea partidei amicale cu Georgia, că resimte emoții la revenirea pe banca naționalei României, însă consideră că acest moment reprezintă un pas important în procesul de reconstrucție al echipei.

Tehnicianul a subliniat că adversara de marți, de la Tbilisi, este o formație în creștere, bine organizată și capabilă să pună probleme atât prin posesie, cât și prin tranzițiile rapide. Hagi a insistat că România trebuie să fie atentă în ambele faze ale jocului și să încerce să își impună stilul.

Fostul mare internațional a vorbit și despre rolul său pe banca tehnică, afirmând că obiectivul principal este dezvoltarea jucătorilor și progresul constant al echipei. În viziunea sa, fiecare fotbalist care îmbracă tricoul naționalei trebuie să dea dovadă de atitudine și respect față de echipă și suporteri.

„Bineînțeles că am emoții, pentru că a trecut mult timp de când nu am mai fost la echipa națională, dar pe teren dispare tot. Trebuie să urcăm treptele, nu suntem cei mai buni, dar încercăm să devenim. Avem de învățat și de progresat mult. Când joci pentru România trebuie să ai onoare și să îți dorești să câștigi”, a transmis Hagi.

El a adăugat că echipa trebuie să adopte o mentalitate pragmatică și orientată spre rezultat, obiectivul fiind obținerea victoriei în fiecare meci.

Naționala României va disputa marți, de la ora 20:00, la Tbilisi, partida amicală cu Georgia, acesta fiind primul test pentru Gheorghe Hagi de la revenirea sa pe banca tehnică a echipei naționale.