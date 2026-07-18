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Incendiu devastator la un depozit de mase plastice din Giurgiu. S-a emis Ro Alert - VIDEO

Incendiu la Giurgiu (ISU)

Incendiu la Giurgiu (ISU)

Realitatea de Giurgiu
Scris deRealitatea de Giurgiu
Publicat18 iul. 2026, 07:00
Actualizat18 iul. 2026, 07:07
Sursărealitatea.net

Un incendiu de amploare a izbucnit noaptea trecută la un depozit de reciclare a deșeurilor din mase plastice și polietilenă din localitatea Zorile, județul Giurgiu. Focul s-a extins rapid pe o suprafață de mii de metri pătrați, iar din cauza fumului toxic a fost emis un mesaj RO-Alert.

La faţa locului au fost direcţionate şapte autospeciale de stingere, două cisterne, o autospecială prevăzută cu instalaţie de hidroperforare, o descarcerare din cadrul ISU Giurgiu şi ISU Bucureşti-Ilfov, autospeciala cu roboţi, o ambulanţă SMURD, un echipaj SAJ şi poliţia.

Pentru a preveni extinderea focul în împrejurimi, a fost folosit şi un buldoexcavator.

Incendiul a fost localizat, dar pericolul persistă din cauza maselor plastice

"Având în vedere cantitatea mare de fum degajată, a fost transmis şi un mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din Grădinari şi Buturugeni, fiind sesizată Garda de Mediu”, a transmis sâmbătă dimineaţă ISU Giurgiu.

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