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Incendiu devastator la un depozit de mase plastice din Giurgiu. S-a emis Ro Alert - VIDEO
Incendiu la Giurgiu (ISU)
Publicat18 iul. 2026, 07:00
Actualizat18 iul. 2026, 07:07
Sursărealitatea.net
Un incendiu de amploare a izbucnit noaptea trecută la un depozit de reciclare a deșeurilor din mase plastice și polietilenă din localitatea Zorile, județul Giurgiu. Focul s-a extins rapid pe o suprafață de mii de metri pătrați, iar din cauza fumului toxic a fost emis un mesaj RO-Alert.
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