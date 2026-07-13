Incendiu violent la 50 km de Paris. Avioane bombardiere cu apă, mobilizate în premieră FOTO&VIDEO

Publicat 13 iul. 2026, 07:25 Actualizat 13 iul. 2026, 07:27 Sursă Realitatea.Net

Un incendiu de vegetație deosebit de puternic izbucnit în pădurea Fontainebleau, la aproximativ 50 de kilometri sud de Paris, a mobilizat în premieră două avioane bombardiere cu apă în regiunea capitalei franceze. Flăcările au afectat traficul rutier și feroviar, în timp ce autoritățile avertizează că sezonul incendiilor din Franța este mult mai grav decât anul trecut.

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