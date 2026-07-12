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Economie· 1 min citire
Lovitură pentru fermieri! Vaccinarea oilor riscă să închidă piața europeană pentru România: pierderi uriașe
Publicat12 iul. 2026, 09:37
Actualizat12 iul. 2026, 09:39
SursăRealitatea PLUS
Lovitură dură pentru fermieri. Vaccinarea oilor ar putea bloca exporturile și provoca pierderi uriașe, avertizează cei din industrie. În timp ce autoritățile analizează posibilitatea vaccinării împotriva pestei micilor rumegătoare, crescătorii, abatoarele și procesatorii avertizează că o astfel de decizie ar putea închide piața europeană pentru carnea românească și ar provoca pierderi de miliarde de euro.
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