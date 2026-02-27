Mai multe curți inundate la Mihăilești și Bolintin‑Vale după topirea zăpezii. Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei

Mai multe curți din orașele Mihăilești și Bolintin‑Vale, au fost afectate de inundațiile rezultate în urma topirii zăpezii, iar pompierii giurgiuveni au intervenit în ultimele ore pentru evacuarea apei din gospodăriile inundate.

În județul Giurgiu, topirea rapidă a zăpezii a dus la inundarea unor gospodării din Mihăilești și Bolintin‑Vale. La Mihăilești, o stradă și trei curți au fost acoperite de apă pe o suprafață de aproximativ 1.500 de metri pătrați. Probleme au fost semnalate și în localitatea Malu Spart, din orașul Bolintin‑Vale, unde o curte și o grădină, însumând circa 300 de metri pătrați, au fost inundate.

La fața locului au intervenit echipaje ale Detașamentului Bolintin Deal și Secției Mihăilești, care au folosit motopompe și alte echipamente specifice pentru evacuarea apei și limitarea pagubelor.

Recomandări pentru cetățeni

Autoritățile îi îndeamnă pe locuitori să ia măsuri preventive pentru a evita astfel de situații:

- curățarea și întreținerea șanțurilor, rigolelor și canalelor de scurgere din jurul gospodăriilor;

- refacerea șanțurilor sau canalelor colmatate ori deteriorate;

- evitarea aruncării deșeurilor, resturilor menajere sau materialelor de construcții în zonele de scurgere a apei;

- păstrarea liberă a zonelor de evacuare a apei, fără obiecte depozitate;

- verificarea periodică a subsolurilor, pivnițelor, jgheaburilor și burlanelor;

- sprijinirea echipelor de intervenție prin facilitarea accesului autospecialelor;

- apelarea numărului unic 112 în cazul unor situații de urgență sau a observării unor riscuri iminente.