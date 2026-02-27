Risc crescut de inundații pe mai multe râuri din România. Avertizări hidrologice în vigoare până la finalul săptămânii
Hidrologii avertizează că există risc de inundații pe mai multe râuri din vestul și sudul țării, fiind emise avertizări cod galben și cod portocaliu valabile de vineri până duminică.
Potrivit specialiștilor, codul galben este în vigoare în intervalul 27 februarie, ora 11.00 – 27 februarie, ora 24.00, pe râul Timiș, pe sectorul aval Stația Hidrometrică Șag (județul Timiș), și pe râul Bârzava, pe sectorul aval Stația Hidrometrică Gătaia (județul Timiș).
O altă avertizare cod galben este valabilă în perioada 27 februarie, ora 11.00 – 29 februarie, ora 12.00, pe râul Călmățui (județele Olt și Teleorman) și pe râul Argeș – afluenții aferenți sectorului aval S.H. Malu Spart – amonte S.H. Budești (județele Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu și Ilfov).
Cod portocaliu pe Neajlov și Sabar
Avertizarea cod portocaliu este valabilă de vineri, ora 11.00, până sâmbătă, ora 12.00. Sunt vizate râurile din bazinele hidrografice Neajlov, bazin aval confluență cu râul Dâmbovnic (județele Giurgiu, Argeș, Dâmbovița și Teleorman) și Sabar, bazin aval confluență cu râul Șuța (județele Dâmbovița, Giurgiu și Ilfov).
