Melania Trump, criticată pentru apariția de la un eveniment oficial de la Casa Albă. Ținuta Primei Doamne a stârnit controverse

Prezența Melaniei Trump la o cină oficială organizată recent la Casa Albă a generat reacții împărțite în rândul publicului și al presei americane. Prima Doamnă a fost criticată de o parte dintre admiratorii săi pentru alegerea vestimentară considerată nepotrivită pentru un eveniment de tip „black tie”.

Sâmbătă, 21 februarie, Melania Trump a participat la cina Asociației Naționale a Guvernatorilor, alături de soțul său, Donald Trump, potrivit informațiilor publicate de Yahoo News.

Conform imaginilor apărute în National Enquirer, Prima Doamnă a purtat o bluză neagră combinată cu pantaloni strălucitori semnați de Dolce & Gabbana. Ținuta sa a contrastat puternic cu stilul clasic ales de președinte, care a purtat un smoking tradițional.

Majoritatea invitaților au respectat codul vestimentar impus, optând pentru ținute elegante de seară. Printre aceștia s-a numărat și soția vicepreședintelui JD Vance, Usha Vance, care a ales o rochie lungă, neagră, în ton cu atmosfera evenimentului.

Reacții critice în mediul online

După apariția fotografiilor, pe rețelele sociale au apărut numeroase comentarii critice. Unii utilizatori au considerat că pantalonii nu erau potriviți pentru o cină formală, în timp ce alții au ironizat materialul strălucitor al ținutei.

„Nu mi se pare potrivit ca Prima Doamnă să poarte pantaloni la un eveniment atât de elegant”, a scris un internaut. Alții au făcut glume legate de aspectul metalizat al pantalonilor.

Nu este însă prima dată când Melania Trump alege pantaloni pentru acest eveniment. Și anul trecut, ea a purtat un costum, însă atunci a optat pentru un model din catifea, considerat mai apropiat de rigorile vestimentare ale unei cine oficiale.

Apariția sa din acest an demonstrează, încă o dată, că stilul vestimentar al Primei Doamne continuă să atragă atenția și să provoace discuții în spațiul public.