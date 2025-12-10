Mutare-surpriză la vârful Armatei: Fostul coleg de liceu al președintelui Nicușor Dan, favorit pentru funcția de ministrul al apărării

Cursa pentru șefia MApN ia o turnură neașteptată. USR pare să fi găsit înlocuitorul perfect pentru Ionuț Moșteanu

Cursa pentru șefia Ministerului Apărării Naționale ia o turnură neașteptată. USR pare să fi găsit înlocuitorul perfect pentru Ionuț Moșteanu într-o persoană care se bucură nu doar de sprijin politic local, ci și de o veche prietenie cu cel mai puternic om în stat. Senatorul Sorin Șipoș, liderul filialei Timiș, a intrat în pole-position pentru funcția de vicepremier și ministru al Apărării.

Atuul principal al lui Șipoș nu este doar susținerea venită din partea primarului Timișoarei, Dominic Fritz, ci legătura sa directă cu președintele Nicușor Dan. Cei doi au o istorie comună care începe încă din băncile școlii.

În timpul campaniei prezidențiale, senatorul a dezvăluit că a fost coleg de clasă cu actualul șef al statului, mărturisind că acesta a fost sursa lui de inspirație pentru intrarea în politică în 2016. Mai mult, Șipoș a evocat amintiri din acea perioadă, povestind despre meciurile de fotbal din liceu unde Nicușor Dan „reușea să înscrie de fiecare dată când avea mingea la picior”.

Dincolo de relațiile personale, Sorin Șipoș aduce la masă experiența acumulată în Comisia de apărare și ordine publică din Senat, dar și în Comisia de control a SIE, poziții care îi oferă acces la informații sensibile de securitate națională. Inginer de profesie, absolvent al Politehnicii din Timișoara, acesta are un istoric în managementul sistemelor de securitate și a ocupat funcții de conducere în companii strategice locale, precum Aeroportul Internațional Timișoara sau Aquatim.

Deși pe lista USR s-au mai vehiculat nume precum Bogdan Rodeanu sau Nicu Fălcoi, ascensiunea lui Șipoș pare să fie decisivă în noua configurație guvernamentală.