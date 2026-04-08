Nereguli majore la firme din Ilfov care comercializează produse alimentare din import: amenzi usturătoare și marfă pusă sub sechestru

ANAF anunță că o acțiune amplă de control desfășurată în această săptămână, împreună cu Autoritatea Vamală Română și ANSVSA, a scos la iveală nereguli majore la patru firme din județul Ilfov care se ocupă de depozitarea și comercializarea produselor alimentare perisabile provenite din import. Au fost aplicate amenzi de 100.000 de lei, iar 700 de kilograme de legume şi fructe au fost puse sub sechestru.

Potrivit instituției, inspectorii au constatat atât abateri fiscale, cât și încălcări ale normelor de siguranță alimentară.

”În urma acţiunii coordonate de control demarată săptămâna aceasta de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, împreună cu Autoritatea Vamală Română şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, inspectorii au identificat o serie de nereguli şi abateri de la legislaţia fiscală, precum şi de la normele de siguranţă alimentară în cazul a patru societăţi comerciale din judeţul Ilfov - operatori activi în domeniul depozitării şi comercializării produselor alimentare perisabile provenite din import”, anunţă, miercuri, ANAF, într-un comunicat de presă.

O firmă funcționa ilegal, deși avea decizie de încetare a activității

În cazul uneia dintre societăți, inspectorii au descoperit că aceasta continua să depoziteze legume și fructe, deși figura în baza de date a DSVSA Ilfov cu activitatea încetată.

”Inspectorii au descoperit că acest operator desfăşura activităţi de depozitare a legumelor şi fructelor, deşi era înregistrat cu decizie de încetare a activităţii în baza de date a DSVSA Ilfov, iar obiectul de activitate al societăţii este de activităţi de comerţ fără depozitare (intermediere) şi activităţi de vânzare a produselor către retaileri”, a mai transmis sursa citată.

Lipsă de documente, neconcordanțe și marfă dispărută

Controalele au mai scos la iveală:

- lipsa documentelor de proveniență pentru produse în cazul a trei firme

- lipsa fizică a mărfii într-unul dintre depozite

- neconcordanțe în relațiile comerciale

- neconcordanțe în documentele fiscale privind transportul bunurilor

- abateri de la legislația privind adaosul comercial

Amenzi și mărfuri puse sub sechestru

Inspectorii au aplicat amenzi în valoare totală de 100.000 de lei. De asemenea, peste 700 de kilograme de legume și fructe au fost puse sub sechestru pentru prelevarea probelor necesare verificării siguranței alimentare.

„Totodată, 5 camioane cu marfă au fost puse sub sigiliu, în vederea controlului detaliat al mărfurilor şi al documentelor de vamă şi transport”, mai arată ANAF.

Au fost ridicate copii ale documentelor vamale, comerciale și de origine, precum și fișe de stoc, pentru verificarea autenticității și corectitudinii datelor declarate la import.

ANAF anunță că acțiunile de control vor continua pe principalele fluxuri de transport ale mărfurilor provenite din import, precum și pe rutele interne către destinațiile declarate.