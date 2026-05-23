Ploi torențiale și vijelii în mai multe județe

România se află sub influența unui regim atmosferic instabil, cu variații importante de la o regiune la alta. Deși la nivel general vremea se mai ameliorează temporar, în special în ceea ce privește vântul și fenomenele severe, instabilitatea atmosferică va continua să se manifeste local, mai ales în jumătatea sudică a țării. Sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, iar pe alocuri pot apărea și grindină sau cantități mai însemnate de precipitații, în timp ce temperaturile se vor menține apropiate de normalul perioadei.

”La momentul acesta, situația este mult ameliorată în toate regiunile, atât din punct de vedere al instabilității atmosferice, cât și al vântului. Însă nu se va menține așa pe parcursul zilei, pentru că rămânem în continuare într-un mediu favorabil instabilității atmosferice, în mod deosebit în jumătatea sudică a teritoriului.

Astfel încât, mai ales după-amiază și spre seară, vom avea din nou averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat căderi de grindină și cantități de apă mai însemnate, peste 20-25 l/mp, în Oltenia, în Muntenia, în Dobrogea, în jumătatea sudică a Moldovei, izolat și prin Transilvania și în sudul Banatului”, a declarat Alina Șerban, meteorologul de serviciu ANM, în direct la Realitatea PLUS.

Potrivit ei, vântul se va intensifica treptat, ”de data aceasta neasociat convecției, în partea de sud-est a teritoriului, acolo unde vom avea viteze pe parcursul zilei de 50 până la 65 km/h, mai exact în sudul și centrul Moldovei, în Dobrogea, în nord-estul și estul Munteniei”.

”În aceste condiții, regimul termic va fi unul apropiat de cel normal al acestei perioade, adică maximele vor atinge, totuși, valori de 24, 25, 26 de grade, iar în partea de nord-vest a teritoriului, mai mult decât atât, 27-28 de grade, acolo unde, de altfel, fenomenele de instabilitate atmosferică nu-și vor face apariția, vremea va fi în general frumoasă”, a mai spus Alina Șerban.

Meteorologul de serviciu ANM a subliniat că duminică vremea va intra într-un proces de ameliorare, iar temperaturile vor înregistra o ușoară creștere.

”Însă mâine putem spune că vremea va fi într-un proces de ameliorare. Dacă vor mai apărea fenomene de instabilitate atmosferică, acestea vor fi pe arii mai restrânse în partea de sud-vest a teritoriului, mai exact în zona Olteniei și parțial și prin Muntenia. În rest, vremea va deveni în general frumoasă, și vântul se va ameliora, și temperaturile vor mai crește ușor în jumătatea de sud a țării, dar la un nivel național se vor situa în continuare între 21-22 și cel mult 27-28 de grade”, a transmis Alina Șerban.