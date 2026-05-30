Noroc uriaș pentru un șofer din Făgăraș! A pierdut 25.000 de euro, dar i-a recuperat imediat
Un bărbat din Făgăraș a trecut printr-un incident neobișnuit după ce a pierdut pe șosea o geantă în care se aflau 25.000 de euro și un laptop. Totul s-a întâmplat în timp ce acesta se afla la volan, iar portbagajul mașinii sale era deschis.
Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere, imaginile arătând cum geanta cade pe carosabil fără ca șoferul să observe imediat. La scurt timp, un alt bărbat aflat în zonă, care se deplasa cu bicicleta, a oprit și a luat bunurile de pe drum.
Șoferul, un bărbat în vârstă de 68 de ani, a sesizat dispariția și a alertat autoritățile. Polițiștii au intervenit rapid și, în mai puțin de 40 de minute, l-au identificat pe cel care luase geanta.
Banii și laptopul au fost recuperați integral și returnați proprietarului, iar cazul a fost închis fără alte complicații.
