Probe nelegale în dosarul lui Călin Georgescu. Curtea de Apel: Procurorii au descris faptele în mod neclar

Realitatea Plus a prezentat, în exclusivitate, motivarea deciziei Curții de Apel București prin care au fost descoperite probe nelegale în dosarul lui Călin Georgescu. Judecătorul semnalează neclarități în descrierea faptelor de către procurori.

Pe lângă cele 17 declarații care au fost eliminate din dosarul lui Călin Georgescu pe motiv că au fost obținute ilegal de către procurorul de cauză, judecătorul care a luat această decizie explică în motivare că, în acest moment, nu poate reconfigura acuzația și nici nu poate înțelege cum ar fi fost împiedicați în exercitarea atribuțiilor magistrații Curții Constituționale într-o zi de duminică, când aceștia nu lucrează.

De asemenea, faptul că mai mulți inculpați din dosar au explicat că sunt neclarități, cum ar fi "lipsa pericolului concret la adresa siguranței naționale, sau faptul că <<atacarea>> potențială a sediului Curții Constituționale nu este circumscrisă modificării atributelor fundamentale ale statului, vizează în final netemeinicia acuzației, respectiv imposibilitatea practică a atingerii scopurilor presupus urmărite și neîndeplinirea tipicității faptei", se arată în motivarea deciziei Curții de Apel București .

Inculpații au mai invocat și folosirea unor termeni echivoci în conținutul rechizitoriului sau "utilizarea unui conținut semantic diferit sau variabil, de exemplu susținerea conform căreia planul urmărit ar fi fost cel al „împiedicării exercitării puterii legitime în stat și al asigurării reconfigurării ordinii constituționale, prin detașarea de principiile sale fundamentale și de regulile statului de drept, punând în pericol siguranța națională”; afirmația că presupusa constituire a grupului s-ar fi făcut <<pentru punerea în operă a planului de destabilizare a ordinii constituționale>>", mai arată răspunsul prezentat în exclusivitate de Realitatea Plus .