Procuror trimis în judecată după ce a fost prins drogat la volan. Analizele au confirmat consumul de amfetamină și ketamină

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 oct. 2026, 16:17

Un procuror care activează în cadrul unui parchet de pe lângă o judecătorie a fost trimis în judecată după ce analizele toxicologice au confirmat prezența amfetaminei și a ketaminei în organism.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre soferdrogatprocuror