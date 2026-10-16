Procuror trimis în judecată după ce a fost prins drogat la volan. Analizele au confirmat consumul de amfetamină și ketamină

Un procuror care activează în cadrul unui parchet de pe lângă o judecătorie a fost trimis în judecată după ce analizele toxicologice au confirmat prezența amfetaminei și a ketaminei în organism.
Magistratul a fost oprit de polițiști în județul Giurgiu, în noaptea de 2 mai 2025, iar expertiza medico-legală a stabilit că substanțele îi afectaseră capacitatea de a conduce.
Procurorul a fost oprit în trafic în județul Giurgiu
Potrivit anchetatorilor, incidentul s-a petrecut în jurul orei 02:25, când procurorul conducea un autoturism pe drumurile publice din județul Giurgiu.
Un echipaj al Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu l-a oprit pentru control. Testarea efectuată la fața locului a indicat un rezultat pozitiv pentru amfetamină.
Ulterior, magistratului i-au fost recoltate probe biologice, care au fost analizate de Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici”.
Analizele au confirmat prezența mai multor substanțe psihoactive
Rezultatele analizelor toxicologice au indicat prezența mai multor substanțe psihoactive în organism, printre care amfetamină și ketamină.
Potrivit concluziilor raportului de expertiză medico-legală, substanțele identificate i-ar fi afectat procurorului capacitatea de a conduce autoturismul în momentul în care a fost oprit în trafic.
Anchetatorii au folosit aceste rezultate în cadrul dosarului penal deschis în urma incidentului.
Dosarul a fost trimis la Curtea de Apel București
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București – Secția de urmărire penală au dispus, prin rechizitoriul din 14 octombrie 2026, trimiterea în judecată a magistratului.
Acesta este acuzat de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, infracțiune prevăzută de Codul penal.
Dosarul a fost înaintat Curții de Apel București, instanța competentă să judece cauza în primă instanță, având în vedere calitatea inculpatului de magistrat.
Trimiterea în judecată marchează încheierea urmăririi penale, însă vinovăția inculpatului urmează să fie stabilită de instanță.