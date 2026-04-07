Restricții de trafic pentru efectuarea de lucrări pe A1, anunță Centrul Infotrafic

Centrul Infotrafic al Poliției Române a informat că în cursul zilei de marți, între orele 8:00 - 16:00, pe Autostrada A1 București - Pitești traficul este restricționat pentru efectuarea de lucrări.

Restricțiile sunt impuse astfel:



* tronson kilometric 72 - 73 - circulație restricționată pe a doua bandă, pe sensul către Pitești, pentru înlocuirea glisierei mediane;



* tronson kilometric 69+500 metri - 68+500 metri - circulație restricționată pe a doua bandă, pe sensul către București, pentru înlocuirea glisierei mediane.



Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă în zonele cu restricții, să respecte semnificația semnalizării temporare, asigurându-se foarte bine înainte de schimbarea benzii de circulație, semnalizând din timp efectuarea acestei manevre.



Totodată, Centrul Infotrafic a anunțat că, în perioada 10 - 13 aprilie 2026, inclusiv, potrivit autorităților bulgare, va fi restabilită circulația în ambele sensuri pentru toate tipurile de vehicule, fără restricții, pe secțiunea reparată a Podului Prieteniei Giurgiu - Ruse.