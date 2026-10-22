România obține clasificarea internațională INSARAG Heavy. Echipa RO-USAR-01 poate interveni în dezastre majore
România obține clasificarea INSARAG Heavy / FOTO: IGSU
Echipa românească RO-USAR-01 obține clasificarea INSARAG Heavy, cel mai înalt nivel pentru salvarea victimelor din clădiri prăbușite.
Echipa națională de căutare-salvare urbană RO-USAR-01 a obținut clasificarea internațională INSARAG Heavy, cel mai înalt nivel de certificare pentru echipele specializate în salvarea persoanelor surprinse sub dărâmături. Recunoașterea a venit după un exercițiu operațional de evaluare desfășurat timp de 36 de ore consecutive, în locații din Ciolpani, județul Ilfov, și Drăgănești, județul Prahova.
Clasificarea confirmă îndeplinirea unor standarde internaționale riguroase privind organizarea, pregătirea tehnică, asistența medicală și logistica necesare intervențiilor în urma unor dezastre majore. Prin această performanță, România își consolidează capacitatea de a participa la misiuni internaționale complexe de căutare și salvare.
Ce presupune clasificarea INSARAG Heavy
Clasificarea INSARAG Heavy este cel mai înalt nivel de clasificare internațională pentru echipele de căutare și salvare urbană, în cadrul mecanismului dezvoltat sub egida Organizației Națiunilor Unite.
O echipă care obține această clasificare trebuie să demonstreze că poate desfășura operațiuni complexe în urma unor dezastre majore, inclusiv în clădiri prăbușite din beton armat și oțel. Capacitatea include localizarea victimelor, crearea unor căi de acces, manipularea elementelor grele și stabilizarea structurilor avariate.
Un criteriu important este posibilitatea de a lucra simultan în două amplasamente distincte, fiecare cu personalul, echipamentele și sprijinul logistic necesare. De asemenea, echipa trebuie să își poată susține activitatea timp de până la 10 zile, fără să depindă în mod esențial de infrastructura locală afectată de dezastru.
Salvatorii români au trecut printr-un exercițiu de 36 de ore
Evaluarea echipei RO-USAR-01 s-a desfășurat pe baza unui scenariu fictiv care a presupus producerea unui cutremur major în țara gazdă, denumită Carpatia. Salvatorii au avut de identificat, localizat și extras persoane surprinse sub dărâmături, în condiții dificile de intervenție.
Pe parcursul celor 36 de ore de exercițiu continuu, echipa a demonstrat capacitatea de mobilizare și coordonare, precum și respectarea procedurilor operaționale și a standardelor internaționale.
Scenariile au inclus spargerea betonului armat, tăierea elementelor metalice, realizarea unor căi de acces și sprijinirea structurilor instabile pentru reducerea riscului de prăbușire. Toate activitățile au fost simulate și au avut ca scop evaluarea capacității operaționale.
Clasificatorii și observatorii internaționali au urmărit organizarea echipei, gestionarea personalului și a echipamentelor, coordonarea intervențiilor și îndeplinirea criteriilor INSARAG.
Câini de căutare, ingineri și personal medical, în echipa de intervenție
Operațiunile au implicat specialiști din mai multe domenii. Din echipa RO-USAR-01 fac parte patru câini specializați în identificarea persoanelor aflate sub dărâmături, precum și ingineri cu expertiză în structura de rezistență a clădirilor.
Aceștia contribuie la evaluarea riscurilor structurale și la stabilirea soluțiilor de intervenție în condiții de siguranță. Componenta medicală, formată din medici și asistenți medicali, asigură capacitatea de acordare a asistenței medicale în timpul operațiunilor de salvare.
Baza de operații a fost amenajată la Ciolpani, fiind organizată pentru a asigura autonomia echipei. Aceasta a inclus spații pentru coordonare, odihnă, alimentație și igienă, precum și sisteme proprii de alimentare cu energie electrică și de potabilizare a apei.
România își consolidează capacitatea de intervenție internațională
Obținerea clasificării INSARAG Heavy permite echipei RO-USAR-01 să se integreze în operațiuni internaționale coordonate, alături de echipe specializate din alte state.
Experiența acumulată în misiunea internațională din Turcia, după cutremurele din februarie 2023, a contribuit la identificarea nevoilor de dezvoltare și la inițierea procesului de trecere de la nivelul Medium la nivelul Heavy.
Clasificarea INSARAG External Classification (IEC) presupune o evaluare independentă a capacităților operaționale și confirmă faptul că echipa îndeplinește cerințele stabilite pentru intervenții internaționale complexe.
Investiții europene pentru echipa românească de căutare-salvare
Dezvoltarea capacității RO-USAR-01 este susținută prin proiectul „Upgrade of the Romanian USAR 01 team”, cod ECPP-2025-RO-USAR, implementat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
Proiectul are o durată de 24 de luni, începând cu 1 octombrie 2025, și o valoare totală de 706.446,10 euro. Din această sumă, 529.834,57 euro reprezintă contribuția Uniunii Europene, echivalentul a 75% din valoarea proiectului, iar 176.611,53 euro constituie finanțarea națională.
Fondurile sunt destinate achiziției de echipamente specializate și dezvoltării infrastructurii logistice. Printre dotările prevăzute se numără corturi modulare, sisteme de comandă, echipamente de protecție, sisteme IT și de comunicații, instrumente pentru detectarea vibrațiilor și deplasărilor structurale, precum și o dronă.
Investițiile urmăresc creșterea autonomiei logistice, îmbunătățirea siguranței salvatorilor și consolidarea capacității de intervenție în zone urbane afectate de dezastre.
Raed Arafat și conducerea structurilor pentru situații de urgență, la prezentarea rezultatelor
La prezentarea rezultatelor evaluării au participat membrii echipei, clasificatorii și observatorii internaționali, precum și reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne și ai structurilor responsabile de gestionarea situațiilor de urgență.
Printre oficialii prezenți s-au numărat Raed Arafat, secretar de stat în MAI și șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, general-maior Marius Dogeanu, director general al Direcției Generale pentru Protecție Civilă, general de brigadă Lucian-Dumitru Marciu, inspector general al IGSU, și general de brigadă Constantin Florea, prim-adjunct al inspectorului general al IGSU.
Clasificarea INSARAG Heavy marchează o etapă importantă în dezvoltarea capacității României de a participa la operațiuni internaționale de căutare și salvare și de a sprijini statele afectate de cutremure și alte dezastre majore.
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