Sean Penn a lipsit de la Oscaruri pentru a merge în Ucraina: întâlnire cu Volodimir Zelenski

Actorul american Sean Penn nu a fost prezent la gala Premiile Oscar 2026, deși a obținut o nouă distincție importantă în carieră. Acesta a câștigat premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar, datorită interpretării colonelului Lockjaw din filmul One Battle After Another, regizat de Paul Thomas Anderson.

În loc să participe la ceremonie, actorul a ales să meargă în Ucraina, unde s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski.

Liderul de la Kiev a publicat pe platforma X o fotografie alături de Sean Penn și i-a transmis un mesaj de apreciere pentru sprijinul oferit Ucrainei încă de la începutul războiului.

„Sean, datorită ție știm ce înseamnă un adevărat prieten al Ucrainei. Ai fost alături de noi încă din prima zi a invaziei la scară largă și ești în continuare aici. Știm că vei rămâne alături de țara și de poporul nostru”, a transmis Zelenski.

Sean Penn s-a remarcat în ultimii ani prin implicarea sa activă în sprijinul Ucrainei, vizitând de mai multe ori țara și susținând cauza acesteia pe plan internațional.