Tânăr cu 8 clase, infiltrat doi ani în structurile Poliției: cum a înșelat zeci de persoane timp de doi ani

Un tânăr de 27 de ani din Ploiești a fost arestat preventiv după ce a reușit să se infiltreze timp de doi ani în structurile Poliției Române, deși avea doar opt clase. Acesta a participat la razii, percheziții și chiar la negocieri în cazuri de sechestrare, iar ulterior s-a dat drept procuror DIICOT. În paralel, a înșelat mai multe femei, obținând zeci de mii de euro.

Dependent de jocuri de noroc și înglodat în datorii, tânărul a învățat „meserie” de la un prieten polițist, relatează publicația Presa Liberă . Potrivit sursei citate, acesta și-a cumpărat uniformă, stație, cătușe, girofar și chiar o armă de pe piața neagră. Ulterior, timp de doi ani, a oprit șoferi în trafic, a percheziționat mașini și a participat la acțiuni reale ale polițiștilor din Prahova. Agenții au fost convinși că este un coleg trimis de la structuri speciale precum Direcția de Operațiuni Speciale sau SIPI.

De teamă să nu verifice un posibil „ofițer acoperit”, nimeni nu i-a cerut legitimația timp de doi ani. Astfel, falsul polițist a avut acces la documente secrete și a fost chemat inclusiv la conflicte între grupări interlope.

Escrocherii de zeci de mii de euro: doctorițe, studente și iubite înșelate

Imaginea de ofițer l-a ajutat să păcălească mai multe femei, inclusiv o doctoriță și o studentă la medicină. Locuia într-un complex de lux și conducea mașini scumpe închiriate, deși nu avea un loc de muncă.

Cea mai mare sumă a obținut-o în vara lui 2024, când și-a convins iubita că are nevoie de bani pentru a nu fi demis din poliție și pentru a plăti datorii la cămătari. Femeia i-a dat 60.000 de euro.

Cum a "avansat" de la polițist la procuror DIICOT

Reținut în august 2024, bărbatul a fost plasat ulterior sub control judiciar. Odată liber, și-a schimbat strategia: a pretins că a devenit procuror DIICOT și ofițer SRI.

Pentru credibilitate, își implica iubitele în scenarii elaborate. Una dintre ele l-a așteptat în fața INM în ziua examenului, iar după câteva ore petrecute în interior, el a ieșit și i-a spus că este „noul procuror antimafia”.

Aproape 200.000 de lei pentru un tratament fictiv

Acesta a inventat apoi că suferă de cancer și că are nevoie de o operație în Elveția. Își chema victimele în fața Spitalului Floreasca pentru a părea credibil.

O femeie de 45 de ani s-a împrumutat cu 190.000 de lei pentru a-i plăti tratamentul fictiv. O altă tânără de 19 ani i-a dat 6.500 de euro și bijuterii. În paralel, lucra ca șofer de ridesharing, de unde își și selecta victime.

Din arest în arest...

Pe 12 mai, polițiștii l-au reținut în urma unor percheziții. Costin Oprea a recunoscut toate înșelăciunile, declarând că singurul său scop era să obțină bani pentru jocurile de noroc. Acesta a refuzat să recunoască furtul unor draperii, spunând că este „prea înjositor” și că el „are alte talente”.

Judecătoria Ploiești l-a arestat preventiv pentru 30 de zile. În cel de-al doilea dosar, au fost puși sub acuzare și mama lui, precum și un prieten, ambii pentru complicitate, mai arată sursa citată.