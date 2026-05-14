Românii pierd 900 de lei din salariul mediu din cauza inflației. Noile date, cum s-a modificat valoarea banilor în ultimii doi ani
Inflație în România
Românii pierd aproximativ 900 de lei din salariul mediu din cauza inflației ridicate potrivit ultimelor date. În ultimii doi anis-a înregistrat o creștere generală a prețurilor cu 14,8%.
Câți bani pierd românii din cauza inflației?
-salariul mediu net a crescut cu 4,3% în martie 2026
-indicele inflației în luna martie: 9,87%
-indicele inflației în luna aprilie: 10,7%
-indicele câștigului salarial real: 94,9% în martie 2026 comparativ cu martie 2025
-tarifele la energie electrică au crescut cu 54,18% după eliminarea schemei de plafonare
-prețul motorinei a crescut cu 32,68%
-prețul benzinei s-a mărit cu 22,42%
-energia termică s-a scumpit cu 10,7%
-creștere generală a prețurilor de aproximativ 14,8%
Exemplu: Un venit lunar 6.000 de lei rămas neschimbat din 2024, ajustat la inflație, echivalează astăzi cu aproximativ 5.100 de lei în putere de cumpărare - pierdere de circa 900 de lei pe lună.
