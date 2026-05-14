O insulă de lux din Grecia evaluată la 8 milioane de euro a ajuns să coste cât un apartament

O mică insulă din Grecia, promovată în trecut drept una dintre cele mai spectaculoase oportunități pentru investitorii bogați, a ajuns să fie scoasă la vânzare la un preț care rivalizează cu cel al unui apartament din Atena.

Este vorba despre insula Makri, aflată în arhipelagul Echinadelor din Marea Ionică.

În urmă cu câțiva ani, agențiile imobiliare de lux o prezentau ca pe locația perfectă pentru construirea unui resort exclusivist, cu vile private și facilități premium. La acel moment, proprietatea era evaluată la aproximativ 8 milioane de euro.

Astăzi, însă, insula pornește de la doar 247.000 de euro, după ce mai multe încercări de vânzare au eșuat.

De ce s-a prăbușit prețul insulei Makri

Scăderea uriașă de preț are legătură directă cu restricțiile de mediu impuse de autoritățile elene.

Evaluările inițiale mizau pe ideea că insula putea fi transformată într-un complex turistic de lux. Ulterior, expertizele au arătat că o mare parte din teren este clasificată drept „pădure privată” și se află într-o zonă protejată.

Asta schimbă complet posibilitățile de utilizare ale proprietății. Construcțiile ample, hotelurile și dezvoltările turistice sunt practic interzise de legislația actuală din Grecia.

În prezent, terenul poate fi folosit doar pentru activități agricole limitate sau pentru forme foarte restrânse de recreere, ceea ce a redus drastic interesul investitorilor.

Practic, insula care fusese prezentată ca o viitoare destinație exclusivistă pentru turiști bogați a devenit o proprietate cu potențial economic minim.

Insula face parte dintr-un arhipelag celebru

Makri se află în arhipelagul Echinadelor, același grup de insule din care face parte și Oxia, devenită cunoscută la nivel internațional după ce a fost cumpărată de fostul emir al Qatarului.

Zona este înconjurată și de numeroase legende din mitologia greacă. Potrivit tradiției, insulele ar fi fost nimfe transformate în stânci de un zeu al fluviilor.

Arhipelagul are și o importanță istorică majoră. În apropierea acestor insule ar fi avut loc celebra Bătălie de la Lepanto din 1571, una dintre cele mai importante confruntări navale din istoria Europei.

Ce există pe insula care acum costă cât un apartament

Makri are mai puțin de un kilometru pătrat, iar punctul cel mai înalt ajunge la 126 de metri altitudine.

Pe teren se mai află ruinele a trei construcții vechi, printre care o mică biserică și o casă modestă.