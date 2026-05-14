Reacția lui Cristi Chivu după triumful din Cupa Italiei: „Suntem fericiți pentru ceea ce am realizat”

Cristian Chivu a cucerit și Cupa Italiei în primul său sezon pe banca tehnică a lui Inter, după victoria cu 2-0 obținută în fața celor de la Lazio.

Formația din Milano a ajuns astfel la al zecelea trofeu din Coppa Italia, primul după o pauză de 16 ani. La finalul partidei, Cristi Chivu a vorbit despre sezonul excelent al echipei sale:

„Am avut un sezon bun și am meritat ambele trofee. Suntem fericiți și ne bucurăm de munca bună pe care am făcut-o.”

După cucerirea titlului în Serie A, Inter și-a trecut în palmares și Cupa Italiei, după succesul cu 2-0 contra lui Lazio, în finala disputată pe Olimpico. Trofeul completează un sezon remarcabil pentru gruparea milaneză, care a bifat astfel eventul.

Inter repetă performanța de acum 16 ani, iar Cristian Chivu este din nou una dintre figurile importante ale clubului. Tehnicianul român a comentat succesul imediat după fluierul final:

„Inter a câștigat două trofee în acest an, am meritat asta pentru că am avut un sezon bun. Suntem cu toții fericiți pentru ceea ce am depășit, fericiți pentru fani și pentru clubul care ne-a susținut mereu.”

„O nouă eră pentru Inter? Ne bucurăm de lucrurile bune pe care le-am realizat. Am câștigat Scudetto și Cupa Italiei; nu este niciodată ceva garantat și nu este niciodată ușor să închei un sezon astfel, câștigând două trofee. Suntem fericiți pentru asta.”

„Nu va fi ușor să repetăm performanța, dar...”

Antrenorul român a vorbit și despre elementele care au făcut diferența în acest sezon, dar și despre provocările care urmează:

„Factorul decisiv al sezonului? Nivelul jucătorilor, au dat totul și și-au îndeplinit visurile”, a continuat Chivu pentru Sport Mediaset, vorbind și despre viitorul său:

„În fotbal, totul este planificat pe termen scurt. Știm că în fotbal există momente și, dacă lucrurile nu merg bine, ești pus sub semnul întrebării. Știu că lucrez cu un grup de adevărați bărbați, care și-au asumat mereu responsabilitatea.

Încă de la Cupa Mondială a Cluburilor din vară, am încercat să dau tot ce am mai bun, dar am găsit o echipă care nu era bine din punct de vedere mental.

Acum nu va fi ușor să repetăm acea performanță, dar va trebui să fim pregătiți să ne ridicăm la nivelul așteptărilor și, mai ales, al ambițiilor noastre.”

Inter Milano a câștigat Cupa Italiei după victoria cu 2-0 împotriva lui Lazio, iar echipa pregătită de Cristi Chivu a încheiat astfel un sezon de excepție, reușind eventul.