Crucea Roșie Română a lansat un program național de instalare a unor defibrilatoare în spaţii publice

Sursă: realitatea.net

„Într-o situaţie de stop cardio-respirator, minutele fac diferenţa”, a spus Adrian Halpert, director general Crucea Roşie Română.

Un program național ce presupune instalarea unor defibrilatoare semi-automate externe în spaţii publice din toată țara, pentru a reduce timpul de reacţie în caz de stop cardio-respirator, a fost lansat, miercuri, 13 mai, de Crucea Roşie Română şi NEPI Rockcastle.

Primul defibrilator din program a fost montat în incinta Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Universităţii Naţionale de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti. În Capitală, alte dispozitive vor fi instalate la Palatul Parlamentului, Spitalul Clinic Colţea şi la sediul central al Crucii Roşii Române.

Programul va continua cu instalarea unor defibrilatoare în alte spaţii publice, aglomerate şi zone cu trafic intens, urmând să fie montate, în total, 22 de defibrilatoare, în 18 localităţi, printre care se numără Constanţa, Piteşti, Ploieşti, Craiova, Sibiu, Drobeta Turnu-Severin, Buzău, Deva, Piatra Neamţ, Vâlcea, Satu Mare, Târgu Jiu, Târgu Mureş şi Timişoara. Ultimele defibrilatoare din acest program vor fi instalate în 22 mai 2026, la Galaţi şi Brăila.

„Un defibrilator într-un spaţiu public înseamnă timp câştigat pentru viaţă”

Principalul obiectiv al acestei inițiative este salvarea de vieţi prin reducerea timpului de intervenţie în cazurile de stop cardio-respirator, unde fiecare minut este esenţial. Accesul rapid la un defibrilator poate creşte în mod considerabil şansele de supravieţuire până la sosirea echipajelor medicale specializate.

„Un defibrilator într-un spaţiu public înseamnă, înainte de toate, timp câştigat pentru viaţă. Într-o situaţie de stop cardio-respirator, minutele fac diferenţa, iar accesul rapid la un astfel de echipament poate schimba radical şansele unei persoane aflate în pericol. Ne bucurăm că, împreună cu NEPI Rockcastle şi cu partenerii noştri instituţionali, putem duce acest program în comunităţi, în locuri prin care trec zilnic mii de oameni.

Pentru Crucea Roşie Română, prevenţia, educaţia pentru prim ajutor şi capacitatea de reacţie rapidă nu sunt concepte abstracte, ci forme concrete prin care protejăm viaţa şi îi ajutăm pe oameni să fie mai pregătiţi atunci când contează cel mai mult”, a declarat Adrian Halpert, director general Crucea Roşie Română, potrivit Agerpres .

Prodecanul Facultăţii de Inginerie Medicală, Mădălin Frunzete, a spus că instalarea primului defibrilator semi-automat în cadrul Facultăţii de Electronică este un demers important pentru siguranţa comunităţii academice.

„Prin această iniţiativă a Crucii Roşii Române, facem un pas concret către un campus mai pregătit să răspundă situaţiilor de urgenţă şi mai atent la protejarea vieţii celor care ne trec zilnic pragul”, a spus Mădălin Frunzete.