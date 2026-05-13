Percheziții într-un dosar de corupție la unități medicale din Giurgiu

Polițiștii din Giurgiu au desfășurat miercuri, 13 mai 2026, șase percheziții domiciliare într-un dosar penal privind suspiciuni de corupție în sistemul medical.

Acțiunea a fost coordonată de procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu și realizată de polițiști de investigare a criminalității economice din cadrul IPJ Giurgiu și Inspectoratului General al Poliției Române.

Trei dintre percheziții au avut loc în municipiul București, iar alte trei în județul Giurgiu. În urma activităților operative, șase persoane, angajate ale unei unități spitalicești din județul Giurgiu, urmau să fie conduse la sediul parchetului pentru audieri și pentru stabilirea măsurilor legale.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, suspiciunile vizează fapte de mită care ar fi implicat personal medical, inclusiv asistente. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească exact responsabilitățile persoanelor cercetate.