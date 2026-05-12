Tragedie pe trecerea de pietoni în Eforie Nord! Mamă și copil de 6 ani, spulberați de o mașină condusă de un șofer de 79 de ani

Un accident grav a avut loc în centrul stațiunii Eforie Nord, unde o femeie și copilul ei de doar 6 ani au fost loviți în plin pe o trecere de pietoni de un autoturism condus de un șofer în vârstă de 79 de ani.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, cei doi traversau regulamentar bulevardul, când au fost acroșați violent de mașină. Impactul i-a proiectat pe asfalt, provocându-le mai multe răni.

Femeia, în vârstă de 28 de ani, se afla împreună cu băiețelul ei și încerca să traverseze strada pe marcajul pietonal, însă șoferul nu i-ar fi observat la timp. Din primele cercetări, acesta nu ar fi adaptat viteza la condițiile de trafic și nu a reușit să oprească în timp util.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Atât mama, cât și copilul au fost transportați la spital, având mai multe traumatisme, însă starea lor este stabilă.

Incidentul readuce în atenție o altă situație similară petrecută recent în Târgu Jiu, unde o femeie a fost lovită pe o trecere de pietoni în condiții de ploaie torențială.

În acel caz, imaginile surprinse de o cameră de bord au arătat cum o femeie de 46 de ani a pășit brusc pe carosabil, fiind lovită de un autoturism condus de un șofer de 61 de ani.

Victima a fost transportată la spital, iar medicii au stabilit că nu a suferit răni grave, în timp ce șoferul este cercetat pentru vătămare corporală din culpă.