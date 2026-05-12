Cum trăia liderul grupării din Km 4-5. Vila de 600.000 de euro pusă sub sechestru în dosarul secolului „Calul Troian”

Ancheta DIICOT în dosarul grupării din Km 4-5 a scos la iveală și detalii despre stilul de viață afișat de liderii rețelei. Potrivit procurorilor, Bogdan Drugă, considerat liderul grupării, locuia o mare parte din timp în Spania, într-o vilă de lux situată în Estepona, în provincia Malaga.

Imobilul se află într-un complex rezidențial și are o suprafață construită de 161,5 metri pătrați, la care se adaugă o terasă de 27,5 metri pătrați și o grădină privată de 132,5 metri pătrați. În curtea vilei se află și o piscină, loc unde, potrivit imaginilor publicate pe rețelele sociale, membrii grupării organizau frecvent petreceri private.

Proprietatea, evaluată la sute de mii de euro

Potrivit informațiilor din anchetă, vila din Spania este evaluată la aproximativ 600.000 de euro și a fost pusă sub sechestru în dosarul instrumentat de DIICOT.

Anchetatorii susțin că Bogdan Drugă își luase măsuri suplimentare de precauție pentru a evita expunerea directă în România și că se deplasa periodic între Constanța și Spania. Procurorii afirmă că acesta administra și un restaurant în Marbella, încercând să creeze aparența unor activități legale. În aceeași perioadă, reprezentarea grupării în Constanța ar fi fost asigurată de Constantin Virgil Pase, cunoscut drept Vira, unul dintre oamenii considerați de procurori parte din nucleul dur al organizației.

Mașini de lux, petreceri și imagine de clan

Anchetatorii spun că membrii grupării afișau constant un nivel de trai ridicat, folosind mașini de lux, organizând petreceri și promovând pe rețelele sociale imagini cu vacanțe, băuturi scumpe și simboluri asociate clanului, conform Focuspress.ro .

În dosar apar inclusiv referiri la tatuaje specifice, plăcuțe personalizate cu combinația „4-5” și melodii dedicate grupării, toate folosite pentru consolidarea imaginii de putere și influență în lumea interlopă din Constanța. Potrivit DIICOT, gruparea ar fi funcționat după o structură bine stabilită, cu roluri clare pentru fiecare membru, de la recuperări de bani și cămătărie până la exploatarea sexuală a unor tinere și spălare de bani prin firme și afaceri.

Procesul care ar putea deveni unul dintre cele mai mari din Constanța

Prin rechizitoriul întocmit pe 6 mai 2026, procurorii DIICOT Constanța au trimis în judecată 38 de inculpați, dintre care 37 de persoane fizice și o societate comercială. Este vorba despre dosarul cunoscut sub numele de „Calul Troian”, care vizează acuzații extrem de grave, inclusiv constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism, șantaj, camătă și spălare de bani.

Dintre inculpați, 15 se află în arest preventiv, unul în arest la domiciliu, iar ceilalți sunt sub control judiciar. Procurorii susțin că gruparea activa încă din anul 2014 și că și-a extins activitatea nu doar în România, ci și în Franța, Marea Britanie, Austria, Elveția și Spania.

Anchetatorii descriu organizația drept una de tip polivalent, cu o structură asemănată de presa locală cu o „Mică Sicilie”, în care membrii își impuneau autoritatea inclusiv prin violență și intimidare publică.