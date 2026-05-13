A fost găsit băieţelul de 5 ani dat dispărut în Sibiu. Alexandru a fost căutat timp de trei zile - VIDEO

Alexandru, băiețelul de 5 ani din județul Sibiu, dat dispărut după ce s-a pierdut de tatăl său în zona Rusca, a fost găsit după ore întregi de căutări. Cazul a mobilizat forțe impresionante de intervenție, dar și zeci de localnici și voluntari care au participat la operațiunile desfășurate în zona Sebeșul de Jos, comuna Turnu Roșu.

Copilul, Alexandru Toma Zerestea, dispăruse luni, 11 mai, în timp ce se afla împreună cu tatăl său la ferma familiei. Cei doi merseseră să repare un gard electric, iar la un moment dat băiețelul, care mergea câțiva pași înainte pe o potecă de lângă pădure, a dispărut din raza vizuală a tatălui. Bărbatul a mers imediat după el, însă nu l-a mai găsit.

În orele care au urmat, zona a fost împânzită de polițiști, salvamontiști, jandarmi, voluntari și localnici. La căutări au fost folosiți câini de urmă, drone, echipamente de termoviziune și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație, intervenția fiind una de amploare din cauza terenului dificil și a suprafeței mari care trebuia verificată. Tatăl copilului a rămas permanent în zonă și a participat la căutări alături de echipele de intervenție.