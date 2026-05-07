Lovitură pentru reforma lui Bolojan prin care se tăiau posturi din primării. Instanța a blocat ordinul prefectului din Covasna

Tribunalul Covasna a suspendat aplicarea ordinului prin care era stabilit numărul maxim de posturi din primăriile județului, măsură luată în baza prevederilor din OUG nr. 7/2026 privind reducerea personalului din administrația locală.

Decizia a fost anunțată de Sindicatul Național al Salariaților Comunelor și Oraselor din Romania (SCOR), care susține că instanța a constatat probleme legate de aplicarea actului administrativ emis de prefectură.

Tribunalul Covasna a suspendat ordinul prefectului

Potrivit comunicatului transmis de sindicat, miercuri, 7 mai 2026, în dosarul nr. 377/119/2026, Tribunalul Covasna a admis cererea formulată de Sindicatul Național SCOR și de Asociația Comunelor din România.

Instanța a dispus suspendarea Ordinului Prefectului județului Covasna nr. 52 din 12 martie 2026, document prin care fusese stabilit numărul maxim de posturi pentru fiecare primărie din județ.

Sindicatul acuză „aplicarea abuzivă” a reducerilor de personal

Reprezentanții SCOR afirmă că litigiul a pornit de la modul în care a fost aplicată OUG nr. 7/2026, act normativ care prevedea reducerea cu 30% a posturilor din administrația publică locală.

Potrivit sindicatului, prefecturile ar fi primit indicații scrise din partea structurilor guvernamentale pentru aplicarea unor „clarificări” care, în opinia lor, ar modifica în mod nepermis prevederile ordonanței.

SCOR susține că reducerea de 30% a fost suprapusă peste o altă reducere anterioară de 10%, deși textul ordonanței ar fi prevăzut limite clare.

Acuzații privind ignorarea unor prevederi de protecție pentru comune

În comunicatul transmis public, sindicatul afirmă că autoritățile ar fi ignorat și prevederile articolului X punctul 4 din OUG nr. 7/2026, dispoziție despre care susține că protejează primăriile comunelor de scăderea numărului de posturi sub un prag minim.

Potrivit SCOR, explicațiile transmise ulterior sub forma unor „clarificări” ministeriale ar fi susținut că ordonanța nu obligă la respectarea acestor limite în timpul reducerii de personal.

Sindicaliștii consideră însă că prevederile respective fac parte chiar din ordonanța care a introdus tăierile de posturi și ar fi trebuit aplicate.

Primării care ar fi rămas cu câțiva angajați

Sindicatul Național SCOR susține că, în urma modului în care au fost calculate reducerile de personal, există zeci de primării din țară cărora li s-ar fi stabilit un număr maxim extrem de redus de posturi.

Conform comunicatului, unele administrații locale ar fi ajuns la 6, 7 sau 8 posturi în total, număr în care sunt incluși inclusiv primarul, viceprimarul și secretarul general.

Reprezentanții sindicatului afirmă că astfel de măsuri ar duce practic la blocarea funcționării unor primării.

SCOR amintește și faptul că OUG nr. 7/2026 este deja contestată, menționând că actul normativ a fost considerat neconstituțional de către Avocatul Poporului și se află în analiza Curtea Constituțională a României.