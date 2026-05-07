”Nu mai putem depinde de americani”

Germania și Finlanda pregătesc noul plan de apărare al Europei.

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, și omologul său german, Frank-Walter Steinmeier, au pledat joi, la Helsinki, pentru consolidarea rolului Europei în cadrul NATO și asumarea unei responsabilități mai mari în propria apărare, după anunțul Statelor Unite că vor retrage 5.000 de soldați staționați în Germania.

Într-o conferință de presă comună în timpul vizitei oficiale pe care o întreprinde Steinmeier în Finlanda, Stubb a subliniat că SUA suportă în prezent aproximativ 60% din sarcina apărării europene, iar Europa restul de 40%, dar a spus că aliații europeni au început să preia mai multă responsabilitate și încep să se apropie de 50%.



'Acum că ne pregătim pentru Summitul NATO de la Ankara din iulie, cred că mesajul principal va fi o Europă mai puternică într-un NATO mai puternic, așa că suntem în proces de a întări pilonul european al Alianței', a declarat președintele finlandez.



De asemenea, el a afirmat că este important ca Europa să înțeleagă relevanța Ucrainei pentru apărarea viitoare a continentului împotriva amenințărilor Rusiei și să ia în considerare avantajele integrării Kievului atât în Uniunea Europeană, cât și în Alianța Nord-Atlantică.

'Ucraina are forțe armate de 800.000 de efective capabile să ducă un război modern într-un mod pe care noi nu îl putem face, așa că trebuie să începem să vedem cum putem apropia Ucraina nu doar de UE, ci și de NATO', a spus Stubb.



Șeful statului finalndez a exprimat apreciere față de eforturile Germaniei de a-și consolida capacitățile militare prin creșterea cheltuielilor pentru apărare și sporirea forțelor armate și a subliniat că aceste eforturi nu sunt doar în interesul securității Germaniei, ci al întregii Europe.

La rândul său, Steinmeier a subliniat că, de la aderarea sa la NATO în 2023, Finlanda a preluat un rol activ în cadrul organizației și s-a arătat convins că acest lucru va întări atât pilonul european al organizației, cât și Alianța în general.



Președintele Germaniei a evidențiat gradul de conștientizare care există în Finlanda referitor la amenințarea rusă și cât de mult pot învăța alte țări europene de la țara nordică în ceea ce privește apărarea și protecția civilă ca o sarcină generală a societății.



'Știm că finlandezii sunt conștienți de amenințarea rusă. Avem multe de învățat de la Finlanda în ceea ce privește reziliența și responsabilitatea pe care o asumă toți atât în pregătirea pentru apărare, cât și în protecția civilă', a susținut Frank-Walter Steinmeier.