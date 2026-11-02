Tânăr din Giurgiu, reținut după ce a furat un autoturism și a făcut accident. Ce au descoperit polițiștii

Un tânăr de 20 de ani din localitatea Gostinari, județul Giurgiu, a fost reținut de polițiști după ce ar fi furat un autoturism din fața unei porți, s-ar fi urcat la volan fără permis și ar fi provocat un accident.
Testat cu aparatul etilotest, acesta a avut un rezultat de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat. Incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112.
A furat mașina și a lovit o remorcă
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, proprietarul autoturismului a anunțat poliția după ce a constatat că mașina parcată în fața porții dispăruse.
Bărbatul a reușit ulterior să găsească autoturismul pe aceeași stradă, însă acesta prezenta avarii la caroserie. În urma verificărilor, polițiștii au identificat un tânăr de 20 de ani din Gostinari, bănuit că ar fi luat mașina fără acordul proprietarului.
Anchetatorii au stabilit că tânărul ar fi sustras autoturismul pentru a se deplasa în localitatea Vărăști. În timpul deplasării, acesta ar fi acroșat o remorcă staționată în afara părții carosabile.
Tânărul nu avea permis și consumase alcool
Verificările efectuate de polițiști au arătat că tânărul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice de sânge, necesare stabilirii alcoolemiei.
A fost reținut pentru 24 de ore
Polițiștii au deschis un dosar penal pentru furt în scop de folosință, conducerea unui vehicul fără permis și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.
În urma administrării probatoriului, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele.