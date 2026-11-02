Tânăr din Giurgiu, reținut după ce a furat un autoturism și a făcut accident. Ce au descoperit polițiștii

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 2 nov. 2026, 15:05

Un tânăr de 20 de ani din localitatea Gostinari, județul Giurgiu, a fost reținut de polițiști după ce ar fi furat un autoturism din fața unei porți, s-ar fi urcat la volan fără permis și ar fi provocat un accident.

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