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Trump, ascuns de propria echipă într-un camion! Ce amenințare l-a făcut să-și schimbe avionul

Donald Trump

Donald Trump

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 12 aug. 2026, 14:33

Donald Trump a fost implicat într-o operațiune de securitate neobișnuită după summitul NATO de la Ankara. Președintele american a fost transferat în secret din avionul prezidențial într-o aeronavă militară mai mică, în urma unei posibile amenințări.

Trump a confirmat că schimbarea aeronavei a avut loc și a spus că a urmat recomandările Secret Service și ale armatei americane. Președintele a precizat că primește numeroase amenințări și că nu a cerut prea multe detalii despre pericolul identificat.

Potrivit relatărilor din presa americană, Trump a urcat inițial în Air Force One, în fața camerelor de filmat. Ulterior, ar fi fost scos discret din aeronavă cu ajutorul unui vehicul de aprovizionare și transportat către un avion militar de tip C-32A.

Manevra avea rolul de a crea impresia că președintele se afla în continuare la bordul aeronavei prezidențiale. Jurnaliștii și chiar unii membri ai personalului Casei Albe nu ar fi știut că Trump fusese transferat.

Cele două aeronave au plecat apoi spre Marea Britanie. Trump a ajuns la baza RAF Mildenhall cu avionul militar, iar ulterior s-a urcat din nou în aeronava prezidențială cu care sosise la Ankara.

Informațiile apărute în presa americană indică o posibilă amenințare iraniană. Potrivit Wall Street Journal, Israelul ar fi avertizat SUA cu privire la riscul unui atac cu o rachetă sol-aer asupra avionului prezidențial.

Operațiunea ridică însă întrebări și cu privire la siguranța celor rămași în avionul folosit ca diversiune. Printre pasagerii acestuia s-au aflat oficiali americani de rang înalt și jurnaliști, care aparent nu știau că Trump nu mai era la bord.

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