UE și Ucraina bat palma pentru producția de drone. Ursula von der Leyen: „Investim în securitatea Europei”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 iul. 2026, 16:46

Uniunea Europeană și Ucraina au semnat un nou parteneriat strategic care vizează dezvoltarea și producția comună de drone. Anunțul a fost făcut miercuri, la Kiev, de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul summitului Ucraina – Europa de Sud-Est, desfășurat în prezența liderului ucrainean Volodimir Zelenski.

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