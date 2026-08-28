Unii marinari de pe nava scufundată primesc în continuare îngrijiri medicale! S-a deschis dosar penal

Publicat 28 aug. 2026, 12:08 Sursă realitatea.net

Trei din persoanele salvate de pe nava comercială scufundată în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României, rămân internate în Spitalul Județean de Urgență din Tulcea, în timp ce celelalte cinci, care au fost transportate la spitalul din municipiul Constanța, au fost externate.

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