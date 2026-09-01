ANAF le bagă plan inspectorilor: cine nu face norma pierde din salariu

Publicat 1 sept. 2026, 07:35 Sursă Realitatea.net

ANAF schimbă regulile jocului pentru inspectorii fiscali: de la 1 ianuarie anul viitor, fiecare angajat va lucra cu indicatori de performanță clari, iar rezultatele vor conta direct la salariu. Cine nu își îndeplinește norma va fi penalizat, iar cei care depășesc planul vor fi recompensați.

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