Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) analizează construirea autostradei București-Giurgiu prin parteneriat public-privat, un model care ar putea implica introducerea unei taxe pentru șoferi. Proiectul face parte dintr-un coridor internațional spre Bulgaria și Grecia.
Documentația pentru studiul de fezabilitate al drumului de mare viteză București-Giurgiu prevede analiza oportunității finanțării investiției prin parteneriat public-privat (PPP). Potrivit Economica.net, CNIR a inclus această obligație în caietul de sarcini transmis proiectantului.
Modelul PPP diferă de cel utilizat până acum pentru majoritatea autostrăzilor din România, care sunt finanțate preponderent din fonduri europene și bugetul de stat. În sistemul propus, un investitor privat ar putea prelua proiectarea, construcția, administrarea și întreținerea infrastructurii pentru o perioadă de 20-30 de ani.
Finanțarea și recuperarea costurilor s-ar realiza prin tarife achitate de utilizatori, plăți periodice din partea statului sau o combinație a acestora. O legislație specifică, OUG nr. 39/2018, impune ca peste jumătate din veniturile societății de proiect să provină din plăți efectuate de entități publice; altfel, proiectul ar putea fi calificat drept concesiune.
Introducerea unei taxe speciale pentru circulația pe viitoarea A5 ar reprezenta o noutate în sistemul rutier românesc, unde șoferii nu plătesc în mod obișnuit un tarif distinct pentru fiecare tronson de autostradă. Autoritățile nu au luat încă o decizie finală privind taxarea, iar cuantumul unui eventual tarif nu a fost stabilit.
Șapte variante de traseu evaluate
Proiectantul a transmis autorităților șapte variante de traseu pentru drumul de mare viteză, conform informațiilor comunicate de CNIR în septembrie 2026. Acestea sunt supuse unei analize multicriteriale care ia în calcul condițiile de teren, legăturile cu infrastructura existentă, costurile de construcție, impactul asupra mediului și beneficiile economice.
Cele două variante cu cele mai bune scoruri vor fi analizate în detaliu într-o etapă ulterioară. Infrastructura va fi corelată cu autostrăzile A0 (Centură), A1 (București-Pitești), A2 (București-Constanța) și A6 (București-Alexandria). CNIR a solicitat, de asemenea, analiza unor variante de conectare la A1 în zona Bolintin sau Corbii Mari, pentru un viitor al doilea inel rutier de mare viteză.
Coridor internațional și context regional
Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a subliniat în septembrie importanța strategică a proiectului pentru mobilitatea civilă și militară pe flancul estic al NATO. Autostrada face parte dintr-un coridor internațional care va conecta România cu Bulgaria și Grecia.
Proiectul este corelat cu construcția unui al doilea pod peste Dunăre între Giurgiu și Ruse, precum și cu autostrada bulgară Ruse-Veliko Târnovo, de aproximativ 133 de kilometri. În prezent, traficul dintre cele două orașe se desfășoară în principal pe DN5, traversarea Dunării făcându-se pe podul din 1954, un punct critic de congestie.
Detalii contractuale și istoric
Contractul pentru studiul de fezabilitate a fost semnat pe 11 decembrie 2025 cu o asociere formată din Activ Proiectare Infrastructură SRL (lider) și Emay Uluslararasi Muhendislik ve Musavirlik. Valoarea contractului este de aproximativ 34 de milioane de lei, finanțat prin Programul Transport 2021-2027 și bugetul de stat.
Lucrările au început pe 19 ianuarie 2026, iar durata totală a contractului este de 18 luni. Studiul de fezabilitate ar trebui finalizat în primăvara anului 2027, stabilind dacă investiția va fi realizată la profil de autostradă sau de drum expres.
Ideea finanțării autostrăzilor prin investitori privați nu este nouă. Tentativele pentru autostrada Comarnic-Brașov din 2004, 2009 și 2015 s-au încheiat fără începerea lucrărilor, iar relansarea proiectului Ploiești-Brașov prin PPP în 2018 a fost abandonată în 2019. Principalele obstacole au fost costurile ridicate ale finanțării și dificultățile de distribuire a riscurilor. Pentru A5, relieful de câmpie ar putea reduce complexitatea tehnică comparativ cu traseele montane.