Benzina și motorina s-au scumpit din nou. Cât costă carburanții pe 10 septembrie

Benzina și motorina s-au scumpit din nou joi, 10 septembrie 2026, cu până la 10 bani pe litru față de ziua precedentă. Creșteri sunt înregistrate în patru dintre cele cinci mari orașe analizate, Cluj-Napoca fiind singurul în care prețurile minime au rămas neschimbate.
Șoferii plătesc din nou mai mult la pompă joi, 10 septembrie 2026. Benzina și motorina s-au scumpit cu până la 10 bani pe litru față de ziua precedentă, iar creșteri sunt înregistrate în patru dintre cele cinci mari orașe analizate. Cluj-Napoca este singurul oraș în care prețurile minime au rămas neschimbate.
În București, benzina s-a scumpit cu până la 9 bani pe litru la Petrom, OMV, Socar și în cele mai multe stații Rompetrol, în timp ce Lukoil și MOL au păstrat tarifele de miercuri. La motorină, creșterile sunt cuprinse între 9 și 10 bani pe litru la Petrom, MOL, OMV, Socar și Lukoil, în timp ce Rompetrol a păstrat prețul din ziua precedentă.
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Cât costă benzina în București joi, 10 septembrie?
Prețul benzinei standard în București este cuprins între 9,78 și 9,88 lei pe litru. Cea mai ieftină benzină este disponibilă la Lukoil, unde litrul costă 9,78 lei, la fel ca miercuri, iar la MOL prețul se menține la 9,79 lei pe litru. Tot 9,79 lei costă litrul în două stații Rompetrol de pe Șoseaua Giurgiului și strada Luica, în timp ce în majoritatea celorlalte stații ale rețelei prețul este de 9,88 lei, cu 9 bani mai mult decât miercuri.
La Petrom, litrul de benzină costă 9,82 lei, după o scumpire de 9 bani, iar la Socar prețurile pornesc tot de la 9,82 lei, față de 9,73 lei în ziua precedentă. Două stații Socar afișează 9,84 lei pe litru, iar la OMV benzina standard costă 9,88 lei, cu 9 bani mai mult decât miercuri. Astfel, cel mai mic preț al benzinei din Capitală a crescut de la 9,73 la 9,78 lei pe litru, adică cu 5 bani într-o singură zi, arată platforma Peco-online.ro.
Cât costă motorina în București joi, 10 septembrie?
Motorina standard este comercializată în București la prețuri cuprinse între 10,28 și 10,36 lei pe litru. Cel mai mic tarif este afișat la Petrom, unde litrul costă 10,28 lei, cu 9 bani mai mult decât miercuri, iar la Socar motorina pornește de la 10,29 lei pe litru, după o scumpire de 10 bani.
MOL și OMV comercializează motorina cu 10,34 lei pe litru, după creșteri de câte 9 bani față de ziua precedentă. Rompetrol a păstrat tariful de 10,35 lei pe litru, iar la Lukoil motorina costă 10,36 lei, cu 10 bani mai mult decât miercuri. Cel mai mic preț al motorinei din Capitală a crescut astfel de la 10,19 la 10,28 lei pe litru, cu 9 bani.
Unde se găsesc cei mai ieftini carburanți din România?
Cea mai ieftină benzină din România costă 9,49 lei pe litru și este disponibilă la stația Dacma din Ulmi, județul Dâmbovița, pe strada Principală, DN72, nr. 46, în satul Viișoara. Cea mai ieftină motorină costă 9,97 lei pe litru și este vândută la stația RST din Lungulețu, județul Dâmbovița, pe strada Principală nr. 81.
Cele două prețuri minime la nivel național au rămas neschimbate față de miercuri. În cazul benzinei s-a schimbat însă stația la care este raportat cel mai mic tarif.
Cât costă benzina și motorina în marile orașe?
În București, cel mai mic preț al benzinei este de 9,78 lei pe litru, iar motorina pornește de la 10,28 lei, ceea ce înseamnă creșteri de 5 bani, respectiv 9 bani față de miercuri. În Cluj-Napoca, benzina poate fi găsită de la 9,69 lei pe litru, iar motorina de la 10,19 lei, fiind singurul dintre cele cinci mari orașe analizate în care ambele prețuri minime au rămas neschimbate.
În Timișoara, benzina pornește de la 9,78 lei pe litru, cu 8 bani mai mult decât miercuri, iar motorina de la 10,25 lei, după o creștere de 10 bani. La Iași și Constanța, benzina este disponibilă de la 9,78 lei pe litru, cu 5 bani mai mult decât în ziua precedentă, iar motorina pornește de la 10,28 lei în ambele orașe, după o scumpire de 9 bani.
Ce s-a schimbat la acciza pentru motorină?
Motorina s-a ieftinit temporar de la 1 septembrie, după ce reducerea accizei a fost majorată de la 20% la 25%. Până pe 15 septembrie, acciza efectivă este de 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri de motorină standard.