Scenariu sumbru la Cernavodă. Reactoarele rămân oprite, iar autoritățile nu știu când vor putea fi repornite

Publicat 8 sept. 2026, 13:47 Actualizat 8 sept. 2026, 13:50 Sursă Realitatea PLUS

Situația de la centrala nucleară Cernavodă rămâne dificilă din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării. Autoritățile nu pot avansa, deocamdată, o dată certă pentru repornirea reactoarelor, iar în următoarele zece zile nu sunt așteptate condiții care să permită reluarea funcționării, conform Realitatea PLUS.

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