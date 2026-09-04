Advertising
Economie· 1 min citire
Curs valutar BNR, 4 septembrie 2026. Euro și dolarul au scăzut în fața leului, lira sterlină s-a apreciat
Curs valutar
Publicat4 sept. 2026, 13:41
SursăRealitatea.net
Banca Națională a României a publicat vineri, 4 septembrie 2026, noile cotații de referință. Euro și dolarul american au înregistrat scăderi ușoare față de ziua precedentă, în timp ce lira sterlină s-a apreciat. Francul elvețian s-a depreciat în raport cu leul.
Citește și
- 13:31Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție Fidelis, cu dobânzi neimpozabile de până la 7,50%
- 12:51Sorin Grindeanu, avertisment despre criză: „Economia nu așteaptă ca partidele să-și termine calculele”
- 10:26INS: Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut în primele șapte luni cu 5,7%
- 09:48Preț record la benzină. Litrul a ajuns la 9,70 lei, în timp ce motorina s-a ieftinit
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Giurgiu și pe Google News