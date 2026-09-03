Economie· 1 min citire

Linia de cale ferată Giurgiu-Ruse va fi închisă pentru a fi reparată

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Giurgiu
Scris de Realitatea de Giurgiu Publicat: 3 sept. 2026, 10:00

Reparațiile masive vor aduce viteze superioare de circulație și o rută complet electrificată, optimizând astfel transportul transfrontalier.

Sectorul feroviar transfrontalier care leagă orașul Giurgiu de localitatea bulgară Ruse va intra într-un proces complex de reabilitare.

Din acest motiv, autoritățile au anunțat că circulația trenurilor pe această rută va fi complet închisă pe parcursul anului 2027, mai exact în perioada aprilie – decembrie, pentru a permite desfășurarea unor lucrări ample de modernizare a infrastructurii feroviare.

Decizia vizează transformarea radicală a transportului feroviar dintre România și Bulgaria pe acest segment esențial.

Beneficii majore pentru transportul feroviar

Odată cu finalizarea reparațiilor capitale, pasagerii și companiile de transport de marfă vor beneficia de o rută feroviară complet electrificată, la standarde europene. Implementarea acestui proiect va contribui direct la creșterea vitezelor de circulație, reducând astfel timpul de călătorie și sporind eficiența transporturilor transfrontaliere.

Până în prezent, lipsa electrificării și starea precară a infrastructurii limitau considerabil viteza garniturilor. Prin aceste intervenții, capacitatea de transport pe linia Giurgiu-Ruse va fi semnificativ optimizată, consolidând totodată coridoarele internaționale și oferind o alternativă ecologică și mult mai rapidă de deplasare între cele două țări.

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