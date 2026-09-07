Mesajul lui Péter Magyar după victoria AfD: comparația cu Donald Trump și avertismentul pentru Europa

Victoria AfD în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt a provocat reacții în întreaga Europă, iar premierul Ungariei, Péter Magyar, a transmis un mesaj critic după rezultatul formațiunii de extremă dreapta.
Victoria AfD în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt a provocat reacții în întreaga Europă, iar premierul Ungariei, Péter Magyar, a transmis un mesaj critic după rezultatul formațiunii de extremă dreapta.
Magyar a făcut o comparație cu reacțiile apărute după victoria lui Donald Trump din 2024 și le-a transmis celor care au salutat atunci rezultatul electoral să privească și consecințele politice care au urmat.
Magyar, mesaj după victoria AfD
Péter Magyar a comentat rezultatul obținut de AfD în Germania și a atras atenția asupra modului în care societățile europene reacționează la ascensiunea partidelor populiste și naționaliste.
Politicianul ungar le-a amintit celor care s-au bucurat de victoria lui Donald Trump din 2024 că, ulterior, situația politică a generat consecințe pe care nu toți le-au anticipat.
„Și în 2024 v-ați bucurat că a câștigat Trump. Apoi a venit realitatea”, a transmis Magyar, în mesajul său referitor la evoluțiile politice din Germania.
AfD, aproape de majoritatea absolută
AfD a obținut un rezultat de aproximativ 44% în alegerile din Saxonia-Anhalt, depășind clar CDU. Formațiunea nu a reușit însă să obțină singură majoritatea absolută în parlamentul regional.
Victoria reprezintă una dintre cele mai importante performanțe electorale ale partidului în Germania și pune presiune pe formațiunile tradiționale. Rezultatul a atras reacții inclusiv din partea unor lideri europeni, în timp ce politicienii de dreapta au salutat scorul obținut de AfD.
Avertisment pentru Europa
Mesajul lui Péter Magyar vine într-un moment în care partidele de dreapta radicală își consolidează poziția în mai multe state europene. Rezultatul din Saxonia-Anhalt poate alimenta dezbaterea privind direcția politicii germane și răspunsul partidelor tradiționale la creșterea AfD.
Pentru formațiunile centriste, scrutinul reprezintă un nou semnal privind nemulțumirile alegătorilor și schimbările din peisajul politic european.